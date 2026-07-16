பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் அருகே பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய வழக்கில் சுமை வாகன ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள வைத்தியலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன்(20).இவா் கடந்த 9 ஆம் தேதி பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் அருகே பைக்கில் சென்றபோது எதிரே ஒருவழிப்பாதையில் வந்த சுமை வாகனம் அவா் மீது மோதியதாம்.
இதில் காயமடைந்த காா்த்திகேயனின் கால் விரல் துண்டானதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் மாநகர போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து சுமை வாகன ஓட்டுநரான திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளையைச் சோ்ந்த ஜெகன்(51) என்பவரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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