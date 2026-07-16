Dinamani
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணையை எதிர்த்த தமிழ்நாடு அரசின் மனு வாபஸ்!லஞ்சம் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகி கட்சியிலிருந்து நீக்கம்! ஓய்வூதியம் பெற வந்த முதியவருக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி! வங்கிக் கணக்கில் ரூ.759 கோடி!வானில் தோன்றும் அதிசயம்! ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை காத்திருங்கள்!பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலப் பத்திரப்பதிவு செல்லாது: உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளைஊழியர்கள் இல்லை, ரயில்கள் நிற்காது! ரூ.6 கோடியில் உருவான அதிசய ரயில் நிலையம்!
/
திருநெல்வேலி

விபத்து வழக்கில் சுமை வாகன ஓட்டுநா் கைது

பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் அருகே பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய வழக்கில் சுமை வாகன ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:19 am IST

Syndication

பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் அருகே பைக் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய வழக்கில் சுமை வாகன ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள வைத்தியலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திகேயன்(20).இவா் கடந்த 9 ஆம் தேதி பாளையங்கோட்டை மாா்க்கெட் அருகே பைக்கில் சென்றபோது எதிரே ஒருவழிப்பாதையில் வந்த சுமை வாகனம் அவா் மீது மோதியதாம்.

இதில் காயமடைந்த காா்த்திகேயனின் கால் விரல் துண்டானதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இது குறித்த புகாரின் பேரில் மாநகர போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து சுமை வாகன ஓட்டுநரான திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளையைச் சோ்ந்த ஜெகன்(51) என்பவரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராதாபுரம் அருகே நகை பறிப்பு வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

ராதாபுரம் அருகே நகை பறிப்பு வழக்கில் மேலும் ஒருவா் கைது

தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது

தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது

பாளை. அருகே பைக் திருட்டு: இளைஞா் கைது

பாளை. அருகே பைக் திருட்டு: இளைஞா் கைது

தொழிலாளிக்கு அரிவாள் வெட்டு: இருவா் கைது

தொழிலாளிக்கு அரிவாள் வெட்டு: இருவா் கைது

விடியோக்கள்

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் காவல் மரணங்கள்! திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK