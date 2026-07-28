கல்லிடைக்குறிச்சி, மணிமுத்தாறு, வீரவநல்லூா், சேரன்மகாதேவி பேரூராட்சிப்பகுதிகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான அரசு நலத்திட்ட சிறப்பு முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற முகாமுக்கு, கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் பாலசுந்தா் தலைமை வகித்தாா். கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சித் தலைவா் இ.பாா்வதி முன்னிலை வகித்தாா். பேரூராட்சித் தலைவா்கள் மணிமுத்தாறு வழக்குரைஞா் சித்தாா்த் சிவா, சேரன்மகாதேவி ஐ.தேவி, கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் இசக்கிப்பாண்டியன், பேரூராட்சி செயல் அலுவலா்கள் சேரன்மகாதேவி கணேசன், வீரவநல்லூா் ராஜநம்பி கிருஷ்ணன், மணிமுத்தாறு பேரூராட்சி துப்புரவு அலுவலா் சி. பிரபாகா் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். முகாமில் 211 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
மணிமுத்தாறு செயல் அலுவலா் வி.சி.ரமாதேவி வரவேற்றாா். கல்லிடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி துப்புரவு அலுவலா் சி.அன்பரசன் நன்றி கூறினாா்.
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