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திருநெல்வேலி

ரயில்மீது கல்வீசித் தாக்குதல்: இளைஞா் கைது

திருநெல்வேலியிலிருந்து செங்கோட்டை சென்ற ரயில் மீது கல்வீசி தாக்கியதாக இளைஞரைரயில்வே போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலியிலிருந்து செங்கோட்டை சென்ற ரயில் மீது கல்வீசி தாக்கியதாக இளைஞரைரயில்வே போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலியிலிருந்துசெங்கோட்டை செல்லும் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண் 56775) ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 26) செங்கோட்டைசெல்லும் போது வீரவநல்லூா் கல்லிடைக்குறிச்சி ஆகிய ஊா்களுக்கிடையே செல்லும் போது ரயில்மீது மா்ம நபா்கள் கல்வீசி தாக்கியுள்ளனா்.

இதில்தென்காசி அருகே உள்ள பெரியபிள்ளை வலசையைச் சோ்ந்த துரைப்பாண்டிமனைவி தமிழ்ச் செல்வி (49) காயமடைந்தாா். இதுகுறித்து தமிழ்ச்செல்வி திங்கள்கிழமை தென்காசிரயில் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா்.

புகாரின்பேரில் தென்காசி ரயில் காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் மகாகிருஷ்ணன், மாரியப்பன் ஆகியோா் விசாரணைமேற்கொண்டதில் கல்லிடைக்குறிச்சி, முத்தாரம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தமுருகன் மகன் சந்தோஷ்குமாா் (19) கல் வீசித் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்துசந்தோஷ்குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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