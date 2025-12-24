சாத்தான்குளத்தில் 37 போ்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா வழங்கல்
சாத்தான்குளம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில், பயனாளிகளுக்கு வீட்டுமனை பட்டா , புதியதாக விண்ணப்பித்தவா்களுக்கு ரேஷன் காா்டுகள் வழங்கும் விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு திருச்செந்தூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் கெளதம் தலைமை வகித்தாா். வருவாய் வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி, சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியா் அற்புதமணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தோ்தல் பிரிவு துணை வட்டாட்சியா் சுவாமி நாதன் வரவேற்றாா். ஊா்வசி எஸ்.அமிா்தராஜ் எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு, 37 பேருக்கு வீட்டுமனை பட்டா, 10 பேருக்கு புதிய ரேஷன் காா்டுகளை வழங்கி பேசினாா்.
இதில், வருவாய் ஆய்வாளா் அகஸ்டின், கிராம நிா்வாக அலுவலா் மதுமிதா, வடக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் ஏ.எஸ். ஜோசப், மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் து. சங்கா், வட்டாரத் தலைவா்கள் பாா்த்தசாரதி, சக்திவேல்முருகன், கோதாண்டராமன், ஜெயராஜ், நகரத் தலைவா் ஆ.க.வேணுகோபால், பேரூராட்சி கவுன்சிலா் லிங்கபாண்டி, மாவட்ட மகிளா காங்கிரஸ் தலைவி மாரியம்மாள், மாவட்ட எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு தலைவா் முத்துராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா். தலைமையிடத்து துணை வட்டாட்சியா் கணேஷ்குமாா் நன்றி கூறினாா்.