Dinamani
குஜராத் - பாஜக பிணைப்பு மேலும் வலுவடைகிறது: பிரதமர் மோடி வளர்ந்த இந்தியாவுக்கான வலுவான தூண் பெண்கள்: பிரதமர் மோடிதேர்தலுக்குப் பிறகு பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும்! ராகுல் காந்தி எச்சரிக்கைஎல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் : இரட்டை நிலைப்பாட்டிற்கு இடமில்லை - ராஜ்நாத் சிங் அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்: தவெக வேட்பாளர் புகார்ஈரான் போர்: ஒபெக் அமைப்பிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகம் விலகல்குஜராத் உள்ளாட்சித் தேர்தல்! அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றிய பாஜக!
/
தூத்துக்குடி

வங்கி மேலாளருக்கு மிரட்டல்: ஆட்டோ ஓட்டுநா் கைது

கயத்தாறில் வங்கி மேலாளரை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 8:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறில் வங்கி மேலாளரை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக ஆட்டோ ஓட்டுநரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

கோவில்பட்டியில் ராமசரஸ்வதி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெள்ளத்துரை மனைவி லட்சுமி பிரபா. இவா், கயத்தாறில் உள்ள இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியின் கிளை மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறாா்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை, வங்கிக்கு வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் நாகலாபுரம் மேலதெருவைச் சோ்ந்த செல்லையா மகன் நாகராஜன் (37), அடகு வைத்த நகையை திருப்பியபின் அது குறித்த விவரத்தை லட்சுமி பிரபாவிடம் கேட்டாராம். அதற்கு அவா் உதவி மேலாளரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும்படி கூறினாராம்.

வட்டி குறித்து நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் என மீண்டும் நாகராஜன் கேட்டதற்கு, உதவி மேலாளரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்திய லட்சுமி பிரபாவை அவதூறாக பேசி, நாற்காலியை எடுத்து தலையில் தாக்கினாராம்.

அங்கிருந்தவா்கள் இதை தடுத்தவுடன் நாகராஜன் கொலை மிரட்டல் விடுத்தபடி தப்பியோடி விட்டாராம். இதில் காயமடைந்த லட்சுமி பிரபா, கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றாா். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கயத்தாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, நாகராஜனை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கயத்தாறில் பெண்ணிடம் சங்கிலி பறித்த வழக்கு: இளைஞா் கைது

கயத்தாறில் பெண்ணிடம் சங்கிலி பறித்த வழக்கு: இளைஞா் கைது

மாற்றுத்திறனாளியைத் தாக்கி பணம் பறித்த இளைஞா் கைது

மாற்றுத்திறனாளியைத் தாக்கி பணம் பறித்த இளைஞா் கைது

இளைஞருக்கு மிரட்டல்: 2 போ் கைது

இளைஞருக்கு மிரட்டல்: 2 போ் கைது

இளைஞருக்கு கொலை மிரட்டல்: ஒருவா் கைது

இளைஞருக்கு கொலை மிரட்டல்: ஒருவா் கைது

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு