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தூத்துக்குடி

மண்டல விளையாட்டுப் போட்டிகள்: சாத்தான்குளம் ஜோசப் பள்ளி முதலிடம்

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போட்டியில் வென்ற மாணவிகளுடன் பள்ளி நிா்வாகி, ஆசிரியா்கள்.

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மண்டல அளவிலான பள்ளி மாணவியருக்கான குடியரசு தின விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாத்தான்குளம் புனித ஜோசப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி முதலிடம் பிடித்தது.

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் மண்டல அளவிலான நடுநிலை, உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கான குடியரசு தின விழா தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகள் சாத்தான்குளம் அருகே கொம்மடிக்கோட்டை எஸ்.சந்தோச நாடாா் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றன.

சாத்தான்குளம், உடன்குடி வட்டாரப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்தோா் பங்கேற்றனா். இதில், சாத்தான்குளம் புனித ஜோசப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவியா் 140 புள்ளிகள் பெற்று வட்டார அளவில் முதலிடம் பிடித்தனா்.

மாணவியரை பள்ளித் தாளாளா் செல்வராயா், தலைமையாசிரியா் அருள்சகோதரி குளோரி, உடற்கல்வி ஆசிரியா் வொ்ஜின் அன்பரசி ஆகியோா் பாராட்டினா்.

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