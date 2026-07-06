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தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான மாவட்ட ஹாக்கி போட்டி

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ஹாக்கி போட்டி - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்ட அளவிலான பள்ளி மாணவா்களுக்கான ஹாக்கி போட்டி கோவில்பட்டி நாடாா் பள்ளி ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தூத்துக்குடி சாா்பில் இப்போட்டி கடந்த ஜூன் 21ஆம் தேதிமுதல் ஞாயிறுதோறும், அரசு விடுமுறை நாள்களிலும் நடத்தப்படுகிறது. லீக், நாக்அவுட் முறையில் நடைபெறும் போட்டியில் 8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற முதல் போட்டியை ஹாக்கி யூனிட் ஆஃப் தூத்துக்குடி செயலா் குருசித்திர சண்முகபாரதி தொடக்கிவைத்தாா். பொருளாளா் காளிமுத்து பாண்டியராஜா வீரா்களை அறிமுகப்படுத்தினாா்.

முதல் போட்டியில் 5-0 என்ற கோல்கணக்கில் வானரமுட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அணியை கயத்தாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அணி வென்றது. மாலையில் நடைபெற்ற போட்டியில் தலா ஒரு கோல் போட்டு நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி சிவப்பு நிற அணி, கயத்தாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகியவை சமநிலை பெற்றன.

நடுவா்களாக மாரியப்பன், கவுதமன், காளிதாஸ், அஸ்வின் பேபி ஆகியோா் செயல்பட்டனா். ஏற்பாடுகளை திருச்செல்வம், வேல்முருகன் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளின் அடிப்படையில் ‘ஏ’ பிரிவில் புனித பவுல்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி 6 புள்ளிகளும், தூத்துக்குடி சி.வ. அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி 3 புள்ளிகளும் பெற்று முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்துள்ளன. ‘பி’ பிரிவில் கயத்தாறு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அணி 7 புள்ளிகளும், கோவில்பட்டி நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி சிவப்பு நிற அணி 4 புள்ளிகளும் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளன.

தொடா்ந்து, இம்மாதம் 12ஆம் தேதி (ஞாயிறு) காலை 6.30 மணியளவில் நடைபெறும் முதல் போட்டியில் கோவில்பட்டி வேல்ஸ் வித்யாலயா அணியும், நாடாா் மேல்நிலைப் பள்ளி நீல நிற அணியும் மோதுகின்றன. 2ஆவது போட்டியில் காமராஜ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி, வானரமுட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அணிகள் மோதுகின்றன.

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