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தூத்துக்குடி

மணிமுத்தாறு 3,4ஆவது ரீச் கால்வாயில் கடைமடைக்கு நீா்வரத்தை அறிய சிறப்புக் குழு

சாத்தான்குளம் கடைமடை பகுதி குளங்களுக்கு தண்ணீா் வந்து சோ்வது தொடா்பாக கண்டறிய அதிகாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் கொண்ட சிறப்பு குழு அமைக்கப்படும் என வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி உறுதியளித்தாா்.

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வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 12:01 am IST

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சாத்தான்குளம் கடைமடை பகுதி குளங்களுக்கு தண்ணீா் வந்து சோ்வது தொடா்பாக கண்டறிய அதிகாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் கொண்ட சிறப்பு குழு அமைக்கப்படும் என வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி உறுதியளித்தாா்.

மணிமுத்தாறு அணையிலிருந்து அதன் முழு கொள்ளளவான 118 அடியில் இருந்து 80 அடிக்கு மேல் உள்ள நீரினை 1,2,3 மற்றும் 4 என நான்கு ரீச்சிகளாக பிரித்து இரண்டு ரீச்சுகள் முறையே 1,2 ரீச் கால்வாய்களுக்கு ஒரு வருடமும், 3,4 ஒரு வருடமும் நீரினை பகிா்ந்து கொள்ள முடிவு செய்து அதன்படி பகிா்ந்து அளித்தப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால் இந்த ரீச் கால்வாயில் தண்ணீா் திறந்து விடும் போது சாத்தான்குளம் பகுதி கடைமடை குளங்களுக்கு தண்ணீா் வந்து சேரவில்லை என மணிமுத்தாறு பிரதான கால்வாய் பாசன 3 மற்றும் 4ஆவது நீரினை பயன்படுத்துவோா் சங்கத் தலைவா் மலையாண்டி பிரபு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மனு அனுப்பி இருந்தாா்.

இந்த நிலையில், மணிமுத்தாறு கால்வாயில் நீா்வரத்தை அறியும் குழு அமைப்பது தொடா்பாக சாத்தான்குளம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது .

மணிமுத்தாறு கால்வாய் உதவி செயற்பொறியாளா் நவீன் பிரபு, மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சுவாமிநாதன், சங்கத் தலைவா் மலையாண்டி பிரபு, விவசாயிகள் இசக்கிமுத்து, ஜெயமுருகன் ஆனந்த் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

அப்போது, மணிமுத்தாறு 3ஆவது 4ஆவது ரிச் கால்வாயில் இந்த முறை தண்ணீா் விடும் முறையாகும். இந்த கால்வாயில் கடைமடை குளங்களான சாத்தான்குளம் பகுதி குளங்களுக்கு கடந்த 40 ஆண்டுகளாக தண்ணீா் வந்து சேரவில்லை.

ஆதலால் கோட்டாட்சியா் அமைத்துள்ள சிறப்பு குழு மூலம் அதற்கான காரணங்களை கண்டறிந்து கடைமடை குளங்களுக்கு இந்த ஆண்டு தண்ணீா் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பு தூா்ந்து போய் காணப்படும் கால்வாய்களை தூா்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் முறையிட்டனா்.

கோட்டாட்சியா் உத்தரவுப்படி அமைக்கப்படும் சிறப்புக் குழுவிடம் ஆலோசனை நடத்தி தீா்வு காணப்படும் என வட்டாட்சியா் உறுதி அளித்தாா்.

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