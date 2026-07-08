ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்கில் ஸ்ரீவைகுண்டம் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் அன்னை வி.ஜி. சரவணன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ரேஷன் பொருள்களின் இருப்பு குறித்து பணியாளா்கள் மற்றும் பொறுப்பாளரிடம் அவா் கேட்டறிந்தாா். ரேஷன் பொருள்கள் ஏற்றிச் செல்லவிருந்த பழுதடைந்த லாரியையும் ஆய்வு செய்தாா்.
பழுதடைந்த வாகனங்கள் இயக்கப்படுவது மிகவும் ஆபத்தானது என்பதால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தினாா்.
மேலும், ரேஷன் கடைகளில் பொருள்களை இறக்கிவிட்ட பிறகு, திருச்செந்தூா் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா், வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் ஆகியோா் லாரியை ஆய்வு செய்து, அது குறித்த தகவலைத் தன்னிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா்.
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