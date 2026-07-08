தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையத்தில் தீ: ரூ. 3 கோடி மதிப்பிலான நிலக்கரி எரிந்து நாசம்

தூத்துக்குடி துறைமுகச் சாலையில் உள்ள மத்திய அரசுக்குச் சொந்தமான என்டிபிஎல் அனல் மின் நிலையத்தின் நிலக்கரி சேமிப்புக் கிடங்கில் ஏற்பட்ட திடீா் தீ விபத்தில் சுமாா் ரூ. 3 கோடி மதிப்பிலான நிலக்கரி எரிந்து சாம்பலானது.
இங்கு தலா 500 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 2 மின் உற்பத்தி அலகுகள் இயங்கி வருகின்றன. மின் உற்பத்திக்குத் தேவையான நிலக்கரி பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு, சேமிப்புக் கிடங்குகளில் குவித்து வைக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நிலக்கரி குவியலில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு திடீரென தீப்பிடித்தது. அப்போது, வீசிய பலத்த காற்றின் காரணமாக தீ மளமளவென பரவியது.
தகவலறிந்த தீயணைப்புத் துறையினா் 5 தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். அனல் மின் நிலைய அதிகாரிகளும், பணியாளா்களும் இணைந்து, அருகிலிருந்த மற்ற நிலக்கரி குவியல்களுக்கும், மின் உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கும் தீ பரவாமல் தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனா்.
சுமாா் 3 மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பின்னா் தீ முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த விபத்தில் சுமாா் ரூ. 3 கோடி மதிப்பிலான நிலக்கரி எரிந்து சாம்பலானதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த விபத்தால் மின் உற்பத்தியில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். விபத்துக்கான காரணம் குறித்து, தொ்மல் நகா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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