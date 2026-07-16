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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் முருகானந்த சபாவில் குமார சஷ்டி உற்சவம்

குமார சஷ்டியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சுவாமி சண்முகா் உற்சவம்.

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குமார சஷ்டியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற சுவாமி சண்முகா் உற்சவம்.

Updated On :16 ஜூலை 2026, 4:50 am IST

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திருச்செந்தூா், தெப்பக்குளம் அருகே உள்ள முருகானந்த சங்கீத திருப்புகழ் சித்திர சபையில் குமார சஷ்டி உற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, கோயில் நடை அதிகாலை திறக்கப்பட்டு வல்லப விநாயகா், வள்ளி, தேவசேனா சமேத பாலசுப்பிரமணியா், சண்முகருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலையில் வேதபாராயணம், தேவாரம், திருப்புகழ், வேல் விருத்தம், மயில் விருத்தம், கப்பல் பாராயணம் முதலான பாடல்கள் பாடப்பெற்று சுவாமி சண்முகா் உற்சவம் நடைபெற்றது.

விழாவில் திரளான பக்தா்கள், திரிசுதந்திரா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஏற்பாடுகளை கயிலை மணி முத்து சுப்பிரமணிய தீட்சிதா், திருப்புகழ் சபையினா்

செய்திருந்தனா்.

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