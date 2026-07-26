Dinamani
மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக கல்வித் துறை ஒதுக்கீடு! தலைநகர் தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் திறப்பு மத்திய அரசுடன் உடன்பாடு: சிஜேபி போராட்டம் வாபஸ்! சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வை ரத்து செய்ய அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தம் மாணவர்கள் மீது காவல்துறை அச்சுறுத்தல் கூடாது! நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!என்னை ஹீரோ ஆக்காதீர்கள்! ஒருவரை ஹீரோவாக்கியதால் நாடே நாசமாகிவிட்டது! அபிஜீத் தீப்கேஅமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா! மோடி அரசின் வரலாற்றில் முதல்முறை!மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!
/
தூத்துக்குடி

தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்தது இளைஞா்களின் வெற்றி: கனிமொழி எம்.பி.

மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்தது, நாடு முழுவதும் போராடிய இளைஞா்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

News image

செய்தியாளா்களுக்கு பேட்டியளித்த கனிமொழி எம்.பி.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:53 am IST

Syndication

மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்தது, நாடு முழுவதும் போராடிய இளைஞா்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் சனிக்கிழமை செய்தியாளா்களுக்கு அவா் அளித்த பேட்டி: மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்தது, நாடு முழுவதும் போராடிய இளைஞா்களுக்குக் கிடைத்திருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றி.

நீட் வினாத் தாள் கசிவு விவகாரத்தில் இளைஞா்கள் நாடு முழுவதும் போராட்டத்தைக் கையில் எடுத்து, மத்திய அரசை எதிா்த்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாா்கள்.இதைத் தொடா்ந்து, மாநிலப் பட்டியலுக்கு கல்வியைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவா்கள் வைத்திருக்கிறாா்கள். திமுக தொடா்ந்து முன்வைக்கக் கூடிய கோரிக்கையும் அதுவே. கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்குக் கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக நீட் தோ்வை ரத்து செய்வதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது.

தூத்துக்குடியில் உயிரிழந்த அருணாச்சலத்தின் குடும்பத்தை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன். தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னா் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்த காவல் துறையைப் பயன்படுத்தாமல், தங்களுக்கு எதிராகப் பேசுபவா்களுக்கு எதிராக காவல் துறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் போராடிய மாணவா்கள் மீதும் காவல் துறை வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்துவிட்டிக்கிறது என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!

மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா!

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா மாணவா்கள் - இளைஞா்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி! காங்கிரஸ்

தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா மாணவா்கள் - இளைஞா்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி! காங்கிரஸ்

மாணவா்களின் நலன் கருதி தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா: நயினாா் நாகேந்திரன்

மாணவா்களின் நலன் கருதி தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா: நயினாா் நாகேந்திரன்

வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராடிய தர்மேந்திர பிரதான் மீது தடியடி! எப்போது?

வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராடிய தர்மேந்திர பிரதான் மீது தடியடி! எப்போது?

விடியோக்கள்

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

CJP போராட்டத்தில் இனி...? | DINAMANI EXCLUSIVE | Dharmendra Pradhan | BJP | Abhijeet Dipke

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா?: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | BJP

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி

லாக்-அப் மரணங்கள் எல்லா ஆட்சியிலும்தான் நடக்கிறது! வைகோ பேட்டி