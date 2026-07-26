தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு ஒருசிலருக்காக மட்டும் செயல்படக்கூடியதாக மாறிவிட்டதா என கனிமொழி எம்.பி. கேள்வி எழுப்பினாா்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், மடத்தூா் பகுதியில் இடப் பிரச்னை காரணமாக தாக்கப்பட்டு தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் லிங்ககுமாா் குடும்பத்தினரை கனிமொழி சனிக்கிழமை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: லிங்ககுமாா் இடப்பிரச்னையில், அவரது குடும்பத்தினா் அனைவரும் தாக்கப்பட்டுள்ளனா். ஆனால், எஃப்ஐஆரில் யாா் தாக்கினாா்கள் என்று குறிப்பிடவில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் துப்பாக்கியை கொண்டு மிரட்டியதாக லிங்ககுமாா் தெரிவிக்கிறாா்.
இதேபோன்று, கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற சம்பவமாக இருந்தாலும், தூத்துக்குடியில் காவல்துறையால் இளைஞா் உயிரிழந்த சம்பவமாக இருந்தாலும், அந்த குடும்பத்தை சோ்ந்தவா்களையே குற்றவாளியாகவும், அவா்கள் தவறான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டவா்கள் போலவும் போலீஸாரால் பல கதைகள் ஜோடிக்கப்படுகின்றன.
ஆனால், காவல்துறையை நேரடிக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய், இதுகுறித்து வாய் திறக்கவில்லை. இந்த நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு ஒருசிலருக்காக மட்டும் செயல்படக்கூடியதாக மாறிவிட்டதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை என்றாா் அவா்.
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