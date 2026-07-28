திருச்செந்தூரில் சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா

திருச்செந்தூரில் மேலத்தெரு யாதவா் சமுதாயத்திற்குப் பாத்தியப்பட்ட சுடலைமாட சுவாமி கோயில் கொடை விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.
இதையொட்டி திங்கள்கிழமை மாலை, திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சண்முக விலாசத்தில் இருந்து தீா்த்தம் எடுத்து ஊா்வலமாக ரதவீதி வழியாக கோயிலுக்கு வந்தது. பின்னா், சுவாமிக்கு கும்பம் ஏற்றப்பட்டு, குடியழைப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது.
செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 5.30 மணிக்கு சுவாமிக்கு சிறப்பு தீபாராதனை, பகல் 12 மணி, இரவு 12 மணிக்கு சுவாமி சிறப்பு அலங்காரமாகி தீபாராதனை நடைபெற்றது. புதன்கிழமை அதிகாலை 4 மணிக்கு படைப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமிக்கு வாழைத்தாா் கட்டி நோ்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனா்.
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