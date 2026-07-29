தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் இருவருக்கு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில், முடநீக்கியல் துறை சாா்பில், ஒரே நாளில் இருவருக்கு அதிநவீன உபகரணங்களுடன் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் முடநீக்கியல் துறையில், எலும்பு முறிவு மற்றும் எலும்பு நோய் பிரச்னைகளுக்கு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 421 பேருக்கு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது.
தூத்துக்குடியைச் சோ்ந்த சுப்பலட்சுமி (54), சோலையப்பன் (74) ஆகிய இருவருக்கும் வயது மூப்பின் காரணமாக மூட்டு தேய்மானம் ஏற்பட்டு நடக்க முடியாத நிலை இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், முதலமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் அவா்கள் இருவருக்கும், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில், ஒரே நாளில் இடது மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து முடிக்கப்பட்டது.
இச்சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக முடித்த முடநீக்கியல் துறைத் தலைவா் எல்.பாவலன், மயக்கவியல் துறைத் தலைவா் பலராமன் தலைமையிலான மருத்துவா்கள் ஈஸ்வர பாண்டி, கந்தசாமி, ஜேம்ஸ் சுந்தா் சிங், விஜய சொரூபன், விஷ்ணு ராஜா மற்றும் உதவி மருத்துவா்கள், பிளாஸ்டா் டெக்னீசியன்கள், செவிலியா்களுக்கு கல்லூரி நிா்வாகம் சாா்பில் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
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