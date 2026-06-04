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தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி ஸ்ரீ வீரகாளியம்மன் கோயில் கொடை விழா போட்டி பரிசளிப்பு

கோவில்பட்டி பாரதி நகரில் உள்ள ஸ்ரீ வீரகாளியம்மன் கோயில் கொடை விழா விழாவை முன்னிட்டு சிறுவா், சிறுமிகளுக்கான, மாணவா் - மாணவிகளுக்கான பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன.

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போட்டிகளில் வென்றோருக்கு பரிசுகளை வழங்கும் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கவியரசன், சண்முகவேல்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 12:41 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டி பாரதி நகரில் உள்ள ஸ்ரீ வீரகாளியம்மன் கோயில் கொடை விழா விழாவை முன்னிட்டு சிறுவா், சிறுமிகளுக்கான, மாணவா் - மாணவிகளுக்கான பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன.

போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழாவிற்கு, கோவில்பட்டி நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கவியரசன், சண்முகராஜ் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்து கொண்டனா். மேலும், பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டி பேசினா்.

10, 12ஆம் வகுப்பு அரசுப் பொதுத்தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற மாணவா், மாணவிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.

விழா கமிட்டியினா் வேல்முருகன், நவநீதகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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