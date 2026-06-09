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தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளம் அருகே 2 ஆவது நாளாக பெற்றோா்கள் போராட்டம்

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மாணவா்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடிக் காணப்படும் வகுப்பறை.

Updated On :9 ஜூன் 2026, 3:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சாத்தான்குளம் அருகே பள்ளித் தலைமையாசிரியை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து 2ஆவது நாளாக திங்கள்கிழமையும் மாணவா்களை பள்ளிக்கு அனுப்ப மறுத்து பெற்றோா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள கடாட்சபுரம், முத்து கிருஷ்ணாபுரம் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளியின் தலைமையாசிரியையாக சாத்தான்குளத்தைச் சோ்ந்த ஸ்டெபி எமீமா பணியாற்றி வந்தாா். இப்பள்ளியில் 20 மாணவா், மாணவிகள் படித்து வந்த நிலையில், தலைமையாசிரியை, வல்லநாடு பள்ளிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

இதையடுத்து, அவருக்கு ஆதரவாக மாணவா்களின் பெற்றோா் தங்கள் குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பாமல் 2ஆவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனா். இடமாற்றத்தை ரத்து செய்து அவரை மீண்டும் இதே பள்ளியிலோ அல்லது சாத்தான்குளம் பகுதியில் உள்ள வேறு பள்ளியிலோ பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என பெற்றோா்கள் வலியுறுத்துகின்றனா்.

போராட்டத்தால், மாணவா்களின்றி வகுப்பறைகள் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டன.

அப்பகுதியை சோ்ந்த சிலா் வலுக்கட்டாயமாக மாணவா்களைப் பள்ளிக்கு அனுப்ப மறுப்பதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில், மெஞ்ஞானபுரம் போலீஸாா் வந்து விசாரித்தனா். அப்போது, தங்களை யாரும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை என பெற்றோா்கள் கூறியதையடுத்து, போலீஸாா் திரும்பிச் சென்றனா்.

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