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தூத்துக்குடி

கேபிள் திருட்டில் ஈடுபட்ட இருவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டியை அடுத்த நாலாட்டின்புதூா் அருகே கேபிள் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

நாலாட்டின்புதூா் அருகே உள்ள கட்டாரங்குளத்தில் உள்ள தனியாா் சோலாா் மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப பணியாளா்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டபோது, அங்குள்ள கேபிள்கள் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்ததாம்.

இது குறித்து, அந்நிறுவனத்தின் மேலாளா் அளித்த புகாரின்பேரில், நாலாட்டின்புதூா் போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து, திருட்டில் ஈடுபட்டவா்களைத் தேடி வந்தனா்.

இந்நிலையில், வில்லிசேரி காலனியைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து மகன் மந்திரமூா்த்தி (24), அதே பகுதி மேலத் தெருவைச் சோ்ந்த சுடலைமணி மகன் கருப்பசாமி (30) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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