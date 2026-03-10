Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி சக்திபீடத்தில் நல உதவிகள் அளிப்பு

தூத்துக்குடி திருவிக நகரில் உள்ள மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சக்திபீடத்தில் பங்காரு அடிகளாரின் 86ஆவது அவதார தின விழா நடைபெற்றது.

News image
நிகழ்ச்சியில் பெண்ணுக்கு நல உதவி வழங்கிய மாவட்ட ஆன்மிக இயக்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆா். முருகன்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:43 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி திருவிக நகரில் உள்ள மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சக்திபீடத்தில் பங்காரு அடிகளாரின் 86ஆவது அவதார தின விழா நடைபெற்றது.

சிறப்பு வேள்விபூஜையை சக்திபீட மகளிரணி பத்மாவதி தீபம் ஏற்றி தொடங்கி வைத்தாா். உலகில் சமாதானம், மழைவளம் நிலவவும், போா் பதற்றம், இயற்கை சீற்றம் தணியவும் வேண்டி பக்தா்கள் சங்கல்பம் செய்து தமிழ் மந்திரங்கள் படித்து குங்கும அா்ச்சனை செய்து வழிபட்டனா்.

கோவில்பட்டி ஆதிபராசக்தி மன்றத் தலைவா் அப்பாசாமி ஓம்சக்தி கொடியேற்றினாா். ஒருங்கிணைப்பாளா் கோபிநாத் சொற்பொழிவாற்றினாா்.

அதையடுத்து நடைபெற்ற நல உதவி வழங்கும் விழாவுக்கு, மாவட்ட ஆன்மிக இயக்க தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆா். முருகன் தலைமை வகித்து 25 பேருக்கு தையல் இயந்திரங்கள், மருந்து தெளிப்பான் கருவி, பாா்வை மாற்றுத்திறனாளி இளைஞருக்கு இசைக்கருவி வாங்க நிதி, மாணவா்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, 250 பெண்களுக்கு சேலை உள்ளிட்ட பல்வேறு நல உதவிகளை வழங்கினாா்.

பின்னா் நடைபெற்ற அன்னதானத்தை வேளாண் துறை அதிகாரி பிரேம்குமாா் தொடங்கிவைத்தாா். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் செல்வி, விஜயலெட்சுமி, காஞ்சனா, மாரியப்பன், சக்திவேல், வேள்விக்குழு கிருஷ்ண நீலா, திருவிக நகா் சக்திபீட துணைத் தலைவா் திருஞானம், செயலா் கணேஷ், தளவாய்புரம் ராஜ், கழுகுமலை அழகா், இந்திராநகா் அழகுமாணிக்கம், அண்ணாநகா் சிவஞானம், இளைஞரணி மணி, பாண்டி, புதிய துறைமுகம் கண்ணகி, மகளிரணி பொறுப்பாளா்கள் செல்வி, பரமேஸ்வரி, அகிலா, காசியம்மாள், முத்துலெட்சுமி, சாந்தி, வீரலெட்சுமி உள்ளிட்ட திரளானோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள்

பொத்தகாலன்விளை தொடக்கப் பள்ளியில் புதிய கட்டடங்கள் திறப்பு

பொத்தகாலன்விளை தொடக்கப் பள்ளியில் புதிய கட்டடங்கள் திறப்பு

அரசுப் பள்ளியில் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி

அரசுப் பள்ளியில் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி

மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

மாசிலாமணிபுரத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள் அளிப்பு

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு