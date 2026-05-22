திருச்செந்தூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில், மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவா்களை அவதூறாகப் பேசியதாக திருச்செந்தூா் தொகுதி எம்எல்ஏ அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணனை கண்டித்து கோவில்பட்டியில் காங்கிரஸாா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் பெருமாள்சாமி தலைமை வகித்தாா். நகரத் தலைவா் அருண்பாண்டியன், வடக்கு மாவட்ட பொருளாளா் ஆழ்வாா்சாமி, வட்டார தலைவா் ரமேஷ்மூா்த்தி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் அய்யலுசாமி உள்ளிட்டோா் கண்டன முழக்கமிட்டனா்.
முன்னதாக முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தி நினைவு தினத்தையொட்டி, காந்தி மண்டபம் அருகே அவரது உருவப் படத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.