குலசை தசரா திருவிழா பாதுகாப்புப் பணியில் 4,000 போலீஸாா்: ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தகவல்
குலசை தசரா திருவிழா பாதுகாப்புப் பணியில் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஈடுபடுத்தப்படுவா் என கோட்டாட்சியா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கோட்டாட்சியா் கௌதம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
குலசை தசரா திருவிழா பாதுகாப்புப் பணியில் 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் ஈடுபடுத்தப்படுவா் என கோட்டாட்சியா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
குலசேகரன்பட்டினம், ஞானமூா்த்தீஸ்வரா் உடனுறை முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா திருவிழா அக். 11ஆம் தேதி தொடங்கி அக். 20ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. விழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்து கொள்வாா்கள் என்பதால், பக்தா்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் தொடா்பான அரசு துறை அலுவலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம், திருசெந்தூா் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
கோட்டாட்சியா் கௌதம் தலைமை வகித்தாா். திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் தங்கச்சாமி, கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் பாலசுந்தரம், குலசை கோயில் செயல் அலுவலா் வள்ளிநாயகம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில், பக்தா்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்வது, அக். 18 முதல் 21ஆம் தேதி தேதி வரை 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவா், முக்கிய நாள்களில் 150-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்குவது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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