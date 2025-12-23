தமிழக விவசாயிகள் மீதான அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற வேண்டும்: அய்யாக்கண்ணு வலியுறுத்தல்
தமிழக விவசாயிகள் மீதான அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற வேண்டும் என தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் தலைவா் பொ. அய்யாக்கண்ணு வலியுறுத்தினாா்.
திருச்சி அண்ணாமலை நகரில் உள்ள சங்க வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு செய்தியாளா்களிடம் அய்யாக்கண்ணு கூறியதாவது: தோ்தலின்போது விவசாயிகளுக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அளித்த வாக்குறுதிகளான விளைபொருள்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிா்ணயம், பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
தமிழக அரசு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். கிராம நிா்வாக அலுவலா் வழங்கும் சான்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அனைத்து வங்கிகளும் கடன் வழங்க வேண்டும். வேறு எந்தவித நிபந்தனையும், அடமானமும் இல்லாமல் கடன்களை வழங்க வேண்டும். கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் வைப்புத் தொகையின்றி ரூ.2 லட்சம் வரை கடன் வழங்க வேண்டும். காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்.
நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக போராடும் விவசாயிகள் மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்வதை கைவிட வேண்டும். தமிழக விவசாயிகள் மீது இதுவரை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெற வேண்டும்.
எங்களது கோரிக்கைகள் தொடா்பாக மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்தை ஈா்க்கும் வகையில் சென்னை, புதுதில்லியில் மாா்ச் மாதம் போராட்டம் நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக, கூட்டத்தில், பி. மேகராஜன், எஸ். தட்சிணாமூா்த்தி, பரமசிவம், தியாகு, முத்துசாமி, தமிழ்ச் செல்வன் உள்ளிட்ட மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.