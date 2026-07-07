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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள்: மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

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ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 2:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

குத்தாலம் பகுதியில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் திருச்சி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயிலானது (56700) ஜூலை 8, 9, 10, 11, 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் ஆடுதுறை - மயிலாடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - ஆடுதுறை இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை விரைவு ரயிலானது (16847) ஜூலை 8, 9, 10, 11, 12, 13 ஆகிய தேதிகளில் மயிலாடுதுறை - ஆடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது ஆடுதுறை - செங்கோட்டை இடையே மட்டும் இயங்கும்.

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