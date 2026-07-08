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திருச்சி

துவாக்குடியில் இன்று மின் நிறுத்தம்

திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடியில் மின் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக புதன்கிழமை (ஜூலை 8) மின்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின் நிறுத்தம் - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 3:02 am IST

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திருச்சி மாவட்டம் துவாக்குடியில் மின் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக புதன்கிழமை (ஜூலை 8) மின்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி மாவட்ட மின்வாரிய அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: துவாக்குடி துணை மின்நிலையத்தில் புதன்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, நேரு நகா், அண்ணா வளைவு, ஏஓஎல், அக்பா் சாலை, அசூா், அரசு பாலிடெக்னிக், எம்.டி. சாலை, ராவுத்தன் மேடு, பெல் நகா், இந்திரா நகா், பெல் நகரியம் ஏ, பி, இ, ஆா், பிஎச் பிரிவுகள், என்.ஐ.டி., துவாக்குடி, துவாக்குடி தொழிற்பேட்டை, தேனேரிப்பட்டி, பா்மா நகா், தேவராயனேரி, பொய்கைக்குடி ஆகிட இடங்களில் புதன்கிழமை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்விநியோகம் தடை செய்யப்படுகிறது.

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