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திருச்சி

அரிசிக் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :20 ஜூலை 2026, 5:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி, ஜூலை 19: திருச்சியில் அரிசிக் கடையின் பூட்டை உடைத்து ரூ.50 ஆயிரத்தைத் திருடிச்சென்ற மா்ம நபா்கள் குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

திருச்சி சின்னக்கடை வீதியைச் சோ்ந்தவா் அ. காதா் ஒளி ராவுத்தா் (70). இவா் கோட்டை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட திப்பிரான் தொட்டி வீதியில் அரிசி கடை நடத்துகிறாா்.

இந்நிலையில் இவா் சனிக்கிழமை காலை கடைக்கு வந்தபோது கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு உள்ளே வைத்திருந்த ரூ.50 ஆயிரத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து கோட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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