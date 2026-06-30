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திருச்சி

திருவானைக்காவலில் காரைக்கால் அம்மையாா் மாங்கனி திருவிழா

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Updated On :30 ஜூன் 2026, 11:48 am IST

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திருவானைக்காவல் அம்மையாா் அருள் நெறி மன்றம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற காரைக்கால் அம்மையாரின் மாங்கனி திருவிழவை முன்னிட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் 5-ஆம் பிராகாரத்தில் திருவீதி வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த காரைக்கால் அம்மையாா்.

ஸ்ரீரங்கம், ஜுன் 29: திருவானைக்காவலில் அம்மையாா் அருள் நெறி மன்றம் சாா்பில் திங்கள்கிழமை காரைக்கால் அம்மையாா் மாங்கனி திருவிழா நடைபெற்றது.

திருவிழாவையொட்டி மாலையில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் காரைக்கால் அம்மையாா் எழுந்தருளி 5-ஆம் பிரகாரம் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு காரைக்கால் அம்மையாரின் திருப்பதிகங்கள் பாடிய படி உடன் வந்தனா். அப்போது வழிநெடுக பக்தா்களுக்கு மாங்கனிகள் வழங்கப்பட்டன. முன்னதாக காலை 10 மணிக்கு காரைக்கால் அம்மையாருக்கு திருமஞ்சனம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. அதைத் தொடா்ந்து தேவார இன்னிசை, பக்தி சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றன.

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