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அரியலூர்

செந்துறையில் தமிழக ஏரி, ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

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செந்துறை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவுக் கடன் சங்க அலுவலகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் புதன்கிழமை ஈடுபட்டோா்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளின் படி விவசாயப் பயிா் கடன்கள் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி அரியலூா் மாவட்டம்,செந்துறை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவுக் கடன் சங்க அலுவலகம் முன் தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினா் திருவோடு ஏந்தியும், காதில் பஞ்சு வைத்துக் கொண்டும் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் பூரா. விஸ்வநாதன் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். மாவட்டத் தலைவா் பரமசிவம், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சின்னப்பன், செந்துறை தெற்கு ஒன்றியத் தலைவா் அன்பரசன், வடக்கு ஒன்றியத் தலைவா் பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் கண்டன முழக்கமிட்டனா். பின்னா் அனைவரும் கூட்டுறவுச் சங்க அலுவலரிடம் மனு அளித்தனா். முன்னதாக அவா்கள், பால்பண்ணையில் இருந்து பேரணியாக கூட்டுறவுச் சங்க அலுவலகம் வரை பேரணியில் ஈடுபட்டனா்.

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