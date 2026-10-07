ஜெயங்கொண்டத்தில் அக்.10. இல் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணிகளுக்கு தோ்வு

ஜெயங்கொண்டத்தில் அக்.10. இல் 108 ஆம்புலன்ஸ் பணிகளுக்கு தோ்வு
அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில், 108 ஆம்புலன்ஸில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கான தோ்வு அக்.10 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
108 ஆம்புலன்ஸ் - கோப்புப் படம்
அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில், 108 ஆம்புலன்ஸில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கான தோ்வு அக்.10 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து 108 ஆம்புலன்ஸ் அவசரகால மேலாண்மை அலுவலா் அருள்ராஜ் தெரிவித்தது:
தமிழகம் முழுவதும் காலியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் அவசரகால மருத்துவ உதவியாளா்கள் மற்றும் ஓட்டுநா்கள் பணியிங்களுக்கான தோ்வு ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையிலுள்ள 108 ஆம்புலன்ஸ் அலுவலகத்தில், அக் 10 காலை 10 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 2 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
அவசரகால மருத்துவ உதவியாளா்கள் (100 பணியிடம்): பிஎஸ்சி செவிலியா், ஏஎன்எம், ஜிஎன்எம், டிஎம்எல்டி, பாா்மசி, பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி, விலங்கியல், தாவரவியல், உயிா் வேதியல், தொழில்நுட்பம், தாவர உயிரியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளைச் சோ்ந்த 19 லிருந்து30 வயது வரையிலுள்ள ஆண், பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மாத ஊதியம்: ரூ. 21,320 வழங்கப்படும்.
தோ்வு முறை: எழுத்துத்தோ்வு, உடற் தகுதி, மருத்துவப் பரிசோதனை, நோ்காணல், பயிற்சிக் காலம்: 50 நாள்கள்.
பைலட்(ஓட்டுநா்)-100 பணியிடங்கள்: 10 ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்று, 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓட்டுநா் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இலகுரக வாகனம் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். 162.5 செ.மீ மேல் உயரம் இருக்க வேண்டும். 24-35 வயது வரையுள்ளவா்கள் விண்ணப்பிக்காலம். மாத ஊதியம் ரூ 21,120. தோ்வு முறை: எழுத்துத்தோ்வு, உடற்தகுதித் தோ்வு , ஓட்டுநா் தகுதி டெஸ்ட் டிரைவ், நோ்காணல், பயிற்சிக் காலம்: 10 நாள்கள்.
தோ்வுக்கு வருபவா்கள் அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களையும் கட்டாயம் கொண்டு வரவும். மேலும் தகவலுக்கு 73977 -24823 என்ற எண்ணைத் தொடா்புக் கொள்ளலாம்.
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