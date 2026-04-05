கரூரில் சனிக்கிழமை வாக்காளா்களுக்கு தேநீா் தயாரித்து வழங்கி அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
கரூா் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் திவ்யா ஏமூா்புதூா், நடுப்பாளையம், ஏமூா்புதூா் காலனி, குன்னனூா், சீத்தப்பட்டி, சீத்தப்பட்டி காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், 5 ஆண்டுகளாக எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவா்கள் உங்களை பாா்த்து நன்றி சொல்லக்கூட வரவில்லை. ஓட்டுக்காக பணம் கொடுப்பாா்கள், வாங்கிக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் வாக்கை அதிமுகவிற்கு செலுத்துங்கள். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை என்றால் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
முன்னதாக ஏமூா்புதூா் அடுத்த குன்னனூரில் உள்ள தேநீரகத்தில் வாக்காளா்களுக்கு தேநீா் தயாரித்து வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் அதிமுக மாவட்ட துணைச் செயலா் ஆலம்தங்கராஜ், ஒன்றியச் செயலா் வி.சி.கே.பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
இனிப்பு வழங்கி வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா்
மன்னாா்குடியில் அதிமுக கூட்டணி தோ்தல் அலுவலகம் திறப்பு
குளித்தலை திமுக வேட்பாளா்!
துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கி அதிமுகவினா் பிரசாரம்
