கரூா் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா் செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட தாந்தோணிமலை, சுங்ககேட், கருப்பக்கவுண்டன்புதூா், ஜீவாநகா், அசோக் நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அவா் வாக்குச் சேகரித்து பேசியது, அதிமுக பொதுச் செயலா் தோ்தல் வாக்குறுதியாக மாணவா்களின் கல்விக்கடன் ரத்து, முதியோா் ஓய்வூதியம் என எண்ணற்ற சலுகைகளை அறிவித்துள்ளாா். திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. குழந்தைகள் முதல் மூதாட்டிகள் வரை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகுகின்றனா். பெண்களின் பாதுகாப்பு நிலை நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றாா் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா். பிரசாரத்தின்போது மத்திய தெற்கு நகரச் செயலா் தாந்தோணிரவி மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
