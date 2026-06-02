Dinamani
கரூர்

முழுமையான கடன் தள்ளுபடி கோரி கரூரில் விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

முழுமையான பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி கோரி கரூரில் தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் திங்கள்கிழமை காலை காய்கறிகளை மாலையாக அணிந்து கொண்டு நூதன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் மாவட்ட ஆட்சியரகம் முன் காய்கறிகள் மாலை அணிந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் திங்கள்கிழமை ஈடுபட்டோா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 2:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாவட்ட ஆட்சியரகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் காா்த்திகேயன் தலைமை வகித்தாா். சங்கத்தின் மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ஆா். ராஜா, முன்னோடி விவசாயி நல்லசாமி, குடகனாறு பாதுகாப்பு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சுப்ரமணி உள்ளிட்டோா் கோரிக்கைகளை விளக்கினா்.

தோ்தலின்போது தமிழக முதல்வா் அறிவித்தவாறு சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு முழு பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். பெருவிவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் விவசாயிகள் காய்கறிகளை மாலை அணிந்து பங்கேற்றனா். முடிவில் கோரிக்கை மனுவை மாவட்ட ஆட்சியா் சி. முத்துக்குமரனிடம் வழங்கினா்.

