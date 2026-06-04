வேலாயுதம்பாளையம் அருகே இளைஞா் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மூவருக்கு தலா 3ஆயுள் தண்டனையும், ஒருவருக்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கி கரூா் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி இளவழகன் புதன்கிழமை இரவு தீா்ப்பளித்தாா்.
திருச்சி, தென்னூரைச் சோ்ந்த ரமேஷ் மகன் ரஞ்சித் குமாா் (27). இவரது பெற்றோா் தளவாபாளையம் அருகே உள்ள ஒரு தனியாா் கோழிப் பண்ணையில் வேலை பாா்த்து வந்தனா். ஏற்கெனவே வழக்குத் தொடா்பாக ரஞ்சித்குமாா் சிறையில் இருந்தபோது, அங்கிருந்த வேலாயுதம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த கலையரசன் (28), பிரசாந்த் (25), ஷேக் தாவூத் (30), பிரசாத் (27), கோகுல்நாத் (31), கிரி( 26), மதுரை அனுப்பானடியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் என்ற கூல் மணி (29), உதயநிதி என்ற சூா்யா(25), சீனிவாசன் (27) ஆகிய 9 பேருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. இதையடுத்து அனைவரும் பிணையில் வெளியே வந்துள்ளனா்.
இந்நிலையில், கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு டிசம்பா் 17-ஆம் தேதி ரஞ்சித்குமாா், தனது பெற்றோரை பாா்ப்பதற்காக திருச்சியில் இருந்து கரூா் தளவாய்பாளையத்துக்கு வந்து பெற்றோரை பாா்த்துவிட்டு மீண்டும் இருசக்கர வாகனத்தில் மூலிமங்கலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, ரஞ்சித் குமாரை வழிமறித்த கலையரசன் உள்பட 9 பேரும் சோ்ந்து அரிவாள் மற்றும் கத்தியால் தாக்கினா். இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ரஞ்சித்குமாா் உயிரிழந்தாா்.
இதுதொடா்பாக வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து கரூா் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தனா். இந்த வழக்கு புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிபதி இளவழகன், கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளான கலையரசன், கோகுல் நாத், ஷேக்தாவூத் மற்றும் பிரசாத் ஆகியோா் குற்றவாளிகள் என்றும், அவா்களில் கலையரசன், ஷேக் தாவூத், கோகுல்நாத் ஆகிய மூவருக்கும் தலா மூன்று ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ. 3 லட்சம் அபராதமும், பிரசாத்க்கு இரண்டு ஆயுள் தண்டனையும் ரூ. 2 லட்சம் அபராதமும் வழங்கி தீா்ப்பளித்தாா்.
மேலும், இந்த வழக்கில் தொடா்புடைய பிரசாந்த், கிரி, சீனிவாசன், கூல் மணி, உதயநிதி என்ற சூா்யா ஆகிய 5 போ்கள் மீதான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.