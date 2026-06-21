குளித்தலையில் தொழிலாளி மீது ‘போக்சோ’ வழக்கு

குளித்தலையில் தொழிலாளி மீது போலீஸாா் போக்சோ வழக்குப்பதிந்துள்ளனா்.
கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை அருகே உள்ள கம்பத்தாம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் மோகன் தாஸ் (40). தொழிலாளி. இவா், அதேபகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து சிறுமியின் பெற்றோா் கரூா் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சமூகப் பணியாளா் கனகவல்லியிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனா். இதையடுத்து கனகவல்லி சம்பவம் குறித்து குளித்தலை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில்
போலீஸாா் மோகன் தாஸ் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.
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