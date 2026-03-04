கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி பெற்ற 104 பேருக்கு சான்றிதழ் அளிப்பு

/
கரூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி பெற்றவா்களுக்கு பட்டயச் சான்றிதழ் வழங்கிய கரூா் மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ரா. அபிராமி.
Updated On :4 மார்ச் 2026, 9:56 pm
கரூா் கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெற்ற 104 பேருக்கு புதன்கிழமை பட்டயச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
கரூா் கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி நிலையத்தில் 2024-2025 -ஆம் ஆண்டில் பயின்ற பயிற்சியாளா்களுக்கு பட்டயச்சான்றிதழ் வழங்கும் விழா புதன்கிழமை காலை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு கரூா் மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் ரா. அபிராமி தலைமை வகித்து, பயிற்சி பெற்ற104 பேருக்கு பட்டயச் சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசினாா்.
விழாவில், துணைப் பதிவாளா்கள் ஆ. இளங்கோவன், அ. அமுதராணி , கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி நிலைய விரிவுரையாளா்கள் இரா. பாண்டியன், ம. சரவணன், ஆ. சுந்தரராஜன் மற்றும் பயிற்சியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலைய பட்டமளிப்பு விழா
வனப் பாதுகாப்பு பயிற்சி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்
மடிக்கணினி கோரி கூட்டுறவு மேலாண் நிலைய மாணவா்கள் மனு
மாணவா்களுக்குப் பரிசளிப்பு
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
1 நாள் முன்பு