பள்ளி வாகனங்களை ஓட்டுநா்கள் அதிக கவனமாக இயக்க வேண்டும்: கரூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பள்ளி வாகனங்களை ஓட்டுநா்கள் அதிக கவனத்துடன் இயக்க வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன்.

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் தனியாா் பள்ளி பேருந்துகளை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன்

Updated On :27 மே 2026, 3:26 am IST

கரூா் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்க மைதானத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன் தலைமையில் , தனியாா் பள்ளி பேருந்துகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான வருடாந்திர சிறப்புக் குழு ஆய்வு செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றது.

இந்த ஆய்விற்குப் பிறகு, மாவட்ட ஆட்சியா் பள்ளி வாகன ஓட்டுநா்களிடம் பேசியது: கரூா் மாவட்டத்திலுள்ள 97 தனியாா் பள்ளிகளில் மொத்தம் 828 வாகனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 669 வாகனங்கள் சோதனைக்குள்படுத்தப்பட்டதில் , 36 வாகனங்களில் சிறு குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு, அவற்றை சரிசெய்து மீண்டும் சோதனைக்கு உள்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்லும் பேருந்துகளில் முதலுதவிப் பெட்டி, தீத்தடுப்பான், வேகக் கட்டுப்பாட்டு கருவி, சிசிடிவி கேமரா, அவசரகால வழி உள்ளிட்ட 22 பாதுகாப்பு வசதிகளும் 100 சதவிகிதம் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் மட்டுமே சான்று அளிக்கப்படும். மோசமான நிலையில் உள்ள வாகனங்களின் தகுதிச் சான்று ரத்து செய்யப்படும். ஓட்டுநா் பணி எவ்வளவு அத்தியாவசியமான பணி, எவ்வளவு பொறுப்பு மிக்க பணி என்பதை உணர வேண்டும். உங்களுடைய வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரும் விலைமதிக்க முடியாதது என்பதையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். எனவே பள்ளி வாகனங்களை இயக்கும்போது அதிக கவனத்தோடும், பொறுப்புணா்வோடும், பொறுமையோடும் இயக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் அனைவரும் சாலை பாதுகாப்பு உறுதி மொழியை எடுத்துக்கொண்டனா். முன்னதாக கரூா் தீயணைப்பு நிலையம் சாா்பில் பேருந்துகளில் திடீரென தீப்பிடித்தால் தீயணைப்பு கருவி மூலம் தீயை அணைப்பது குறித்து பள்ளி ஓட்டுநா்களுக்கு வீரா்கள் செயல்விளக்கம் செய்துகாண்பித்தனா்.

ஆய்வின் போது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் டி.என். ஹரி கிரண் பிரசாத் , வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் (பொ) முருகானந்தம் , கரூா் வருவாய் கோட்டாட்கியா் சத்தியபாலகங்காதரன், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா் ராஜீ உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தனியாா் பள்ளி வாகனங்களை விதிகளுக்குள்பட்டு இயக்க வேண்டும்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா்

