சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவுநீா் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
கரூரில் கோவைச்சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவுநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
கரூா் மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் அலுவலகம் முன் கோவைச் சாலையில் வாய்க்காலில் இருந்து வெளியேறி சாலையில் ஓடிய கழிவுநீா்.
கரூரில் கோவைச்சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவுநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.
கரூரில் கோவைச்சாலையில் மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் அலுவலகம் முன் சாலையோரம் செல்லும் கழிவுநீா் வாய்க்காலில் வெள்ளிக்கிழமை காலை நெகிழி குப்பைகளால் அடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் கழிவுநீா் வாய்க்காலில் இருந்து வெளியேறிய சாலையில் வெள்ளம்போல ஓடியது. துா்நாற்றத்துடன் ஓடிய கழிவுநீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா். மேலும் சாலையில் சென்ற பாதசாரிகளும் நடந்து செல்ல முடியாமல் தவித்தனா்.
இதுபோன்று சம்பவம் அடிக்கடி அப்பகுதியில் நிகழ்வதால் மாநகராட்சி நிா்வாகம் தூய்மைப்பணியாளா்கள் மூலம் முறையாக கழிவுநீா் வாய்க்காலில் தேங்கியிருக்கும் குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதியினா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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