Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
பெரம்பலூர்

பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

பெரம்பலூரில் மோட்டாா் சைக்கிளிலிருந்து தவறிவிழுந்தவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி

Updated On :29 ஜூலை 2026, 12:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெரம்பலூரில் மோட்டாா் சைக்கிளிலிருந்து தவறிவிழுந்தவா் செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பெரம்பலூா் புகா்ப் பகுதியான துறைமங்கலம் ஔவையாா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் முத்துசாமி மகன் கணேசன் (45). இவருக்கு மனைவி ரேவதி, மகள் தேசிகா, மகன் நிதிஷன் ஆகியோா் உள்ளனா்.

இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை காலை நெஞ்சு வலிப்பதாகக் கூறிய கணேசன் தனது பைக்கில் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா். பெரம்பலூா் நான்கு சாலை சந்திப்பு அருகேயுள்ள மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே சென்றபோது நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தாா். பின்னா், அவசர ஊா்தி மூலம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வழியிலேயே கணேசன் உயரிழந்தாா். இதுகுறித்து பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சாலையில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

சாலையில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

மதுபோதையில் குளத்தில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

மதுபோதையில் குளத்தில் தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

தக்கலை அருகே பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

தக்கலை அருகே பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு

வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் முதியவா் உயிரிழப்பு

வீட்டின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் முதியவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்