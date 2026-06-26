Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
பெரம்பலூர்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடியை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிா் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய, தமிழக அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என, விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

News image

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குறைதீா் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி. உடன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 4:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூட்டுறவு சங்கங்களில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிா் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய, தமிழக அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என, விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில், விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பேசியது:

ராமராஜன் (விவசாயி): விசுவக்குடி நீா்தேக்கத்தம் கட்டப்பட்டு, ஏரிகளுக்கான வரத்து வாய்க்கால்கள் இல்லாததால் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் பயன்பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. விசுவக்குடி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரங்களைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் பயனையும் வகையில் கட்டுமான பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.

தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் பூரா. விசுவநாதன்:

சின்ன வெங்காய விவசாயிகளுக்கு பின்னேற்பு மானியம் வழங்க வேண்டும். வெட்டுக்கூலி உயா்வு, மகசூல் இழப்பு, கட்டுப்படியான விலை கிடைக்காததால், ஆண்டுதோறும் கரும்பு சாகுபடி குறைந்து வருகிறது. இதை கருத்தில்கொண்டு கரும்பு உற்பத்தியை அதிகரித்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பாலகிருஷ்ணன் (விவசாயி): ஆலத்தூா் வட்டம், சிறுகன்பூா் மற்றும் கொளக்காநத்தம் இடையே உள்ள காட்டாற்று பாலம் சீரமைக்கும் பணியை மழைக்காலம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக விரைவில் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வறட்சி மற்றும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்காச்சோளத்துக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும்.

முத்து (விவசாயி): அரசுக் கட்டடங்களில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் இயங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலச் செயலா் ஆா். ராஜாசிதம்பரம்: நபாா்டு திட்டப் பணிகளை விரைவில் முடித்திட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நாரணமங்கலம் மேம்பால பகுதியில், இருபுறமும் கழிவுநீா் கால்வாய் அமைக்க வேண்டும்.

நீரை பயன்படுத்துவோா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் கா. கண்ணபிரான்: பெரம்பலூா் நகரில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏரி, குளம், ஓடைகளில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் வளா்ந்துள்ளது. இதனால், நீா்நிலைகளுக்கு மழைநீா் வருவது குறைந்து, சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. எனவே, நீா்வழி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும், ஏரிகளை சீரமைத்து தரவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

விவசாயி பூபதி: மருதடி பகுதியில் உள்ள இடுகாட்டுக்கு சுற்றுச்சுவா் அமைத்து தர வேண்டும். சிறுவாச்சூரில் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் வாராந்திர ஆட்டுச்சந்தையை, பகலில் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விவசாய நிலங்கள் குரங்குகளால் பாதிப்படைவதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் வீ. ஜெயராமன்: விவசாயிகளின் பயிா்க்கடன் தள்ளுபடியை மறுபரிசீலனை செய்து, விவசாயிகளின் அனைத்து பயிா்க்கடன்களையும் பாகுபாடில்லாமல் அரசு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றாா்.

இதே கோரிக்கையை மற்ற விவசாயிகளும் வலியுறுத்தினா்.

தொடா்ந்து, விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு விளக்கம் அளித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி பேசியது:

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் விளைநிலங்களில் குரங்குகளால் ஏற்படும் பிரச்னைக்கு வனத்துறையிடம் கலந்து ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வனப்பகுதிகளில் பழ மரங்கள் வளா்ப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் செ. பாபு, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) அ. இந்திராணி, விவசாயிகள் மற்றும் விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் பலா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மின்தடை: விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் கோரிக்கை

மின்தடை: விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் கோரிக்கை

கொப்பரை விலை வீழ்ச்சியை தடுக்க நடவடிக்கை: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

கொப்பரை விலை வீழ்ச்சியை தடுக்க நடவடிக்கை: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

‘அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள 2,477 நீா்நிலைகளை முழுமையாக மீட்க நடவடிக்கை தேவை’

‘அரியலூா் மாவட்டத்திலுள்ள 2,477 நீா்நிலைகளை முழுமையாக மீட்க நடவடிக்கை தேவை’

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |