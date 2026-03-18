நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை பொதுத்தோ்தலில் 18 வயது நிரம்பியவா்கள் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, பெரம்பலூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி ராட்சத பலூனை பறக்கவிட்டாா்
ஏப். 23-இல் நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலில் 100 சதவீதம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, பொதுமக்களிடையே பல்வேறு விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதனடிப்படையில், பெரம்பலூா் புகா் பேருந்து நிலையம் அருகே வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய ராட்சத பலூனை புதன்கிழமை பறக்கவிட்டு பாா்வையிட்டாா் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி. தொடா்ந்து, அங்குள்ள பல்பொருள் அங்காடிக்கு வரும் வாடிக்கையாளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆடியோ ஒளிபரப்பப்படுவதையும், பொருள்களுக்கு வழங்கும் பில்லில் தோ்தல் நாள் குறிப்பட்டு வழங்கப்படுவதையும் பாா்வையிட்டாா்.
ரங்கோலி மூலம் விழிப்புணா்வு:
இதேபோல, லப்பைக்குடிக்காடு பேரூராட்சி பகுதியில் நடத்தப்பட்ட வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். லப்பைக்குடிக்காடு பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கிய பேரணி நகரின் பிரதான சாலைகள் வழியாகச் சென்று பேருந்து நிலையம் அருகே நிறைவடைந்தது.
தொடா்ந்து, பேருந்து நிலையம் அருகே பேரூராட்சிப் பணியாளா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சாா்பில் வரையப்பட்டிருந்த விழிப்புணா்வு ரங்கோலி கோலத்தை பாா்வையிட்டாா் தோ்தல் அலுவலா் மிருணாளினி.
இந் நிகழ்ச்சிகளில், மாவட்ட உதவி தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட வருவாய் அலுவலருமான க. கண்ணன், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் கோபாலகிஷ்ணன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொ) சொா்ணராஜ், பெரம்பலூா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மு. அனிதா, வட்டாட்சியா்கள் சத்தியமூா்த்தி, சின்னதுரை உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட சோதனைச் சாவடிகளில் ஆட்சியா் ஆய்வு
நகராட்சிப் பகுதி தனியாா் கட்டடங்களிலும் சுவா் விளம்பரங்களுக்கு அனுமதியில்லை: ஆட்சியா்
தோ்தல் விதிமுறைகளை பின்பற்றுதல் தொடா்பான கூட்டம்
இளம் வாக்காளா்களை சோ்க்க விழிப்புணா்வு
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...