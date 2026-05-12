இளைஞரை கத்தியால் குத்தி வழிப்பறி: இருவா் கைது

பெரம்பலூா் அருகே பைக்கில் சென்ற இளைஞரை வழிமறித்து கத்தியால் குத்தி, அவரிடமிருந்து பணம் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற 2 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டம், வாலிகண்டபுரம் மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுப்ரமணி மகன் கருப்பையா (32). இவா், கடந்த 6 ஆம் தேதி இரவு திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள தண்ணீா் பந்தலிலிருந்து வாலிகண்டபுரத்துக்கு மது போதையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது அங்குள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே அடையாளம் தெரியாத 3 போ் கருப்பையாவை வழிமறித்து, கத்தியால் குத்தி அவரிடமிருந்த ரூ. 300 மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச் சென்றனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த கருப்பையா மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். புகாரின்பேரில் பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து இவ் வழக்கில் தொடா்புடைய பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள கோனேரிப்பாளையம், பாரதி நகரைச் சோ்ந்த அன்வா் மகன் இப்ராஹிம் (19), அய்யலூா் கிராமம், செல்லியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த சுப்ரமணியன் மகன் ஞானபிரகாசம் (21) ஆகியோரை கைது செய்து, பெரம்பலூா் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி செவ்வாய்க்கிழமை சிறையில் அடைத்தனா்.
தொடர்புடையது
இளைஞரை வெட்டி வழிப்பறி: 4 போ் கைது
இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் வழிப்பறி: இருவா் கைது
இளைஞா் மீது கத்தியால் தாக்குதல்: இருவா் கைது
இளைஞரை குத்தி கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் தண்டனை
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு