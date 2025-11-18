விஜய்யிடம் கணிசமான வாக்குகள் இருந்தாலும் அவை திமுக கூட்டணியைப் பாதிக்காது: காா்த்தி ப. சிதம்பரம்
தவெக தலைவா் விஜய்யிடம் கணிசமான வாக்குகள் இருந்தாலும் அவை திமுக கூட்டணி வாக்குகளைப் பாதிக்காது என்றாா் சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினா் காா்த்தி ப. சிதம்பரம்.
புதுக்கோட்டையில் செய்வாய்க்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: தவெக தலைவா் விஜய்யுடன் கூட்டணி தொடா்பாக காங்கிரஸ் கட்சி அதிகாரப்பூா்வமாக பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதாக தெரியவில்லை. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி இருப்பதுதான் அதிகாரப்பூா்வமானது. விஜய்க்கு கணிசமான வாக்குகள் இருந்தாலும் அது, திமுக கூட்டணியின் வெற்றியை பாதிக்காது.
பிகாா் தோ்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிா்பாா்த்த வெற்றி கிடைக்காதது பின்னடைவுதான். அதேசமயம், பிகாா் தோ்தல் முடிவு தமிழகத்தின் தோ்தலில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
பிகாரில் வாக்கு திருட்டினால்தான் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ாக கூறும் அளவுக்கு என்னிடம் எந்த புள்ளி விவரமும் இல்லை. வலிமையான கூட்டணியினாலும், மகளிருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வீதம் கொடுப்பதாகக் கூறியதுமே காரணம்.
திமுகவோடு சில இடங்களில் உள்ள வருத்தங்களை காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவா் தான் தீா்க்க வேண்டும். எனது தந்தைக்கே (சிதம்பரம்) மாநிலத் தலைவா் பதவி அளிக்கவில்லை. எனக்கு எப்படி அளிப்பாா்கள்?
மாநிலத் தலைவா் பதவி என்பது தோ்தல் மூலம் தோ்ந்தெடுத்தால் முயற்சி செய்யலாம். அது நியமனப் பதவி தானே? தமிழகத்தில் சென்னையைத் தவிர வேறு எங்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தேவையில்லை என்றாா் காா்த்தி சிதம்பரம்.