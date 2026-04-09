Dinamani
பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிராமதாஸ் பாமகவின் 30 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம்!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சி.டி. கோபிநாத் 96 வயதில் காலமானார்!புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!ஏப்ரல் 17 முதல் கோடை விடுமுறை!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி! 900 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ்!!திட்டங்கள் இருக்கும் வரை ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டை ஆள்வான்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்புதுவையில் வரலாறு காணாத வாக்குப் பதிவு!தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை திமுக விரும்பவில்லை: பியூஷ் கோயல்!வேட்பாளரைத் திரும்பப் பெற்ற காங்கிரஸ்! சுநேத்ரா பவார் வெற்றி உறுதி?
/
புதுக்கோட்டை

புதுகையில் சமரச நாள் விழிப்புணா்வுப் பேரணி

News image

புதுக்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சமரச நாள் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை தொடங்கி வைத்த மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி க. பூரண ஜெயஆனந்த்.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:14 pm

புதுக்கோட்டை மாவட்ட சமரச மையம் சாா்பில் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சமரச நாள் விழிப்புணா்வு பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாவட்ட நீதிமன்ற வளாகத்தில் இப்பேரணியை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி க. பூரண ஜெய ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தாா். சட்டப்பணிகள் ஆணையச் செயலரும் மூத்த சிவில் நீதிபதியுமான ஆ. செல்லபாண்டியன் உள்பட நீதிபதிகள், வழக்குரைஞா்கள் பங்கேற்றனா். புதிய பேருந்து நிலையம் வரை சென்ற பேரணி, மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் முடிந்தது.

கீரனூரில்..கீரனூா் நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தொடங்கிய பேரணியை, சாா்பு நீதிபதி சி. ராஜேஷ் தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி கே. சா்மிஷ்டா முன்னிலை வகித்தாா்.

சமரச மைய வழக்குரைஞா்கள் என்.சி. அமிா்தலிங்கம், ஆா். சித்ரா சரஸ்வதி, வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் வி. சதாசிவம், செயலா் கே.எம். அழகன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா். நீதிமன்ற வளாகத்தில் தொடங்கிய பேரணி, தேரடிக் கருப்பா் கோயில் வழியாகச் சென்று மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் நிறைவடைந்தது.

அறந்தாங்கியில்...அறந்தாங்கி நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தொடங்கிய பேரணியை சாா்பு நீதிபதி ஏ. உமாமகேஸ்வரி தொடங்கி வைத்தாா்.

மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி வி. சிவகாமசுந்தரி முன்னிலை வகித்தாா். குற்றவியல் நடுவா் எஸ். சத்தியநாராயணமூா்த்தி, மூத்த வழக்குரைஞா்கள் ஸ்ரீதா், அருண்ராஜ் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனா். பேரணி, அறந்தாங்கி பேருந்து நிலையத்தில் முடிவடைந்தது.

சத்தியமங்கலத்தில் நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு தீா்வு காண விழிப்புணா்வுப் பேரணி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 ஏப்ரல் 2026