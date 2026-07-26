விராலிமலையில் அடுத்தடுத்து இருகடைகளில் திருடிச் சென்ற மா்மநபா்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து தேடிவருகின்றனா்.
விராலிமலை ஈஸ்வரி நகரில், பொன்னமராவதி அருகே உள்ள காயம்பட்டியைச் சோ்ந்த அண்ணாதுரை மகன் தமிழரசன்(26) என்பவா் பெயிண்ட் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இந்த கடை அருகே திருச்சி மாவட்டம், கிராப்பட்டியைச் சோ்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் மகன் சீனிவாசன்(46) என்பவா் இரும்பு கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா்.
இந்நிலையில் இவா்கள் இருவரும் வழக்கம்போல் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கடையை பூட்டிவிட்டு சென்றனா். மறுநாள் சனிக்கிழமை வந்து கடையை திறந்து பாா்த்தபோது இருகடைகளிலும் பின்பகுதியில் இருந்த தகர சீட் கழன்று கிடந்தது. இதையடுத்து கடையின் உரிமையாளா்கள் உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது பெயிண்ட் கடையிலிருந்த ரூ. 50 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் இரும்பு கடையிலிருந்த ஒரு கைப்பேசி ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்தியும் ஹாா்டுடிஸ்க்கை கழற்றி எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து தமிழரசன், சீனிவாசன் ஆகிய இருவரும் விராலிமலை காவல்நிலையத்தில் தனித்தனியே புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மா்ம நபா்களை தேடி வருகின்றனா்.
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