Dinamani
புதுக்கோட்டை

இணைய வழியில் பதிவுத்துறை சேவைகள்: பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு

விராலிமலை பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்தில் பதிவுத் துறையின் இணைய வழிச் சேவைகள் குறித்தான விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாட்டில் பதிவுத் துறை சேவைகளை இடைத்தரகா்கள் இன்றி இணையதளம் மற்றும் செயலி மூலம் பொதுமக்கள் நேரடி சேவை பெறுவதை ஊக்குவிக்க, ஸ்டாா் 3.0 என்ற காகிதமில்லா ஆவணப்பதிவு குறித்த விழிப்புணா்வு முகாம்கள் மண்டல வாரியாக தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக விராலிமலை பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை இணையம் வழி சேவை விழிப்புணா்வு முகாம் நடைபெற்றது. இதில், திருச்சி மண்டல பதிவுத் துறை துணை தலைவா் சத்யபிரியா தலைமை வகித்தாா். புதுக்கோட்டை மாவட்டப் பதிவு தலைவா் சுசீலா (தணிக்கை), புதுக்கோட்டை சாா்-பதிவாளா் அறிவழகன் (நிா்வாகம்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

நிகழ்வில், பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்துக்கு நேரில் வராமல், வீட்டில் இருந்தபடியே சேவைகளை பெறுதல் உறுதி செய்தல்.

ஸ்டாா் 3.0 திட்டத்தின் கீழ், திருமணப் பதிவு, சொத்துத் தேடல், மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்துவது போன்ற 18-க்கும் மேற்பட்ட சேவைகள் பெறுதல், தானியங்கி பத்திர உருவாக்கம், வில்லங்கச் சான்று, இணையவழியில் பணம் செலுத்துதல் உள்ளிட்ட சேவைகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில் பொதுமக்கள், ஆவண எழுத்தா்கள், வங்கிப் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக விராலிமலை சாா்-பதிவாளா் அபிராமி வரவேற்றாா்.

