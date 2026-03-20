தோ்தல் புகாா் செலவினப் பாா்வையாளா்கள் கைப்பேசி எண்கள் அறிவிப்பு

தோ்தல் புகாா் செலவினப் பாா்வையாளா்கள் கைப்பேசி எண்கள் அறிவிப்பு
தோ்தல் குறித்த புகாா்களை தெரிவிக்க செலவினப் பாா்வையாளா்களின் கைப்பேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாதிரிப் படம்
இதுகுறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்குள்பட்ட சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு செலவினப் பாா்வையாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளோரை பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சியினா், வேட்பாளா்கள் தொடா்பு கொண்டு நடத்தை விதிமீறல் தொடா்பான புகாா் அளிப்பதற்கான கைப்பேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருமயம், ஆலங்குடி ஆகிய சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் எரிக் சி. லல்லாம்புயா- 93613 78750. அறந்தாங்கி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான தோ்தல் செலவினப் பாா்வையாளா் நகஹன்யுய் ஜிமிக்- 93454 78824 ஆகும்.
