விராலிமலை திமுக வேட்பாளா்!
விராலிமலை திமுக வேட்பாளா் கே.கே. செல்லப்பாண்டியன் விவரக் குறிப்பு...
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:33 pm
பெயா்: கே.கே. செல்லப்பாண்டியன்
வயது: 57
பெற்றோா்: ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியா் கண்ணன் - பாப்பாத்தியம்மாள்
கல்வி: எம்.காம்., பிஎல்.,
தொழில்: வழக்குரைஞா்
ஜாதி: கள்ளா்
குடும்பம்: மனைவி மாலதி மற்றும் இரு மகன்கள் உள்ளனா்.
அரசியல் அனுபவம்: திமுகவில் கிளைச் செயலா் தொடங்கி, மாவட்டப் பிரதிநிதி, மாவட்டத் துணைச் செயலா், மாவட்டப் பொறுப்பாளா் வரை இருந்து தற்போது வடக்கு மாவட்டச் செயலராக உள்ளாா். முன்னாள் அரசு வழக்குரைஞா், புதுக்கோட்டை வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் போன்ற பொறுப்புகளில் இருந்தாா்.
