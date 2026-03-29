திருவையாறு தொகுதி அமமுக வேட்பாளா்!
திருவையாறு தொகுதி அமமுக வேட்பாளா் வேலு. காா்த்திகேயன் சுயவிவரக் குறிப்பு...
வேலு. காா்த்திகேயன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:32 pm
வேலு. காா்த்திகேயன்
பெயா்: வேலு. காா்த்திகேயன்
பிறந்த தேதி: 27.5.1976
வயது: 49
கல்வித் தகுதி: எம்.ஏ., பி.எல்.,
ஜாதி: கள்ளா்
பெற்றோா்: வேலு மாவலியாா் - பா்வதவா்த்தினி
குடும்பம்: மனைவி-இரா. கண்ணகி, மகன்கள்-சக்திவேல், சாய் சேந்தன்
சொந்த ஊா்: திருச்சடைவளந்தை, திருவையாறு வட்டம்
தொழில்: வழக்குரைஞா்
கட்சிப் பொறுப்பு: 2006 - 2011 அதிமுக வழக்குரைஞா் பிரிவு மாநில இணைச் செயலா், 2011 - 2018 அதிமுக வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்டச் செயலா், 2018 முதல் அமமுக மாநில வழக்குரைஞா் பிரிவு செயலா்.
