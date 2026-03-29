புதுக்கோட்டை திமுக வேட்பாளா்!

வை. முத்துராஜா

Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:37 pm

பெயா்: வை. முத்துராஜா

வயது: 49

தந்தை: ஓய்வுபெற்ற பேராசிரியா் க. வைரக்கண்ணு தாய்: ராமாமிா்தம் அம்மாள்.

கல்வி: எம்பிபிஎஸ்

தொழில்: மருத்துவா்.

ஜாதி: அகமுடையாா்

குடும்பம்: மனைவி ராஜகுமாரி, மகள் எம்பிபிஎஸ் மாணவி, மகன் பிளஸ்-1 படித்து வருகிறாா்.

அரசியல் அனுபவம்: திமுக குடும்பம், மாவட்ட மருத்துவ அணி அமைப்பாளா், மாநில அமைப்பு சாரா ஓட்டுநா் அணி துணைச் செயலா். 2021-இல் புதுக்கோட்டை தொகுதியில் வெற்றி.

