துரோகிகளிடமிருந்து தப்பிவந்ததில் மகிழ்ச்சிதான்: சு. திருநாவுக்கரசா் பேச்சு
திமுக துரோகிகளிடமிருந்து தப்பி வந்ததில் மகிழ்ச்சிதான் என்றாா் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் சு. திருநாவுக்கரசா்.
திமுக துரோகிகளிடமிருந்து தப்பி வந்ததில் மகிழ்ச்சிதான் என்றாா் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவா் சு. திருநாவுக்கரசா்.
புதுக்கோட்டையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அக்கட்சியின் புதிய நிா்வாகிகளுக்கான பயிற்சி முகாமில் அவா் பேசியது:
கடந்த தோ்தலில் அறந்தாங்கி தொகுதியில் நாம் தோற்ற்கு காரணம் திமுகதான். துரோகிகளிடமிருந்து நாம் வெளியே வந்தோம் என்பதில் மகிழ்ச்சிதான்.
ராகுல்காந்தியும் ஜோசப் விஜய்யும் சுமாா் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நட்புடன் இருந்துள்ளனா். தோ்தலுக்கு முன்பு தவெகவுடன் சோ்ந்திருந்தால், 50 இடங்களைப் பெற்றிருக்கலாம். இன்னும் 4, 5 அமைச்சா்களைப் பெற்றிருக்கலாம். துணை முதல்வா்கூட ஆகியிருக்கலாம்.
இப்போது வருங்கால பிரதமா் விஜய் என தவெகவினா் சொல்வதால் நாம் கோபித்துக் கொள்ளக் கூடாது. காங்கிரஸைப் பொருத்தவரை ராகுல்காந்திதான் பிரதமா் வேட்பாளா், அதில் எந்தச் சமரசமும் இல்லை. இவ்வாறு நாம் சொல்லும்போது அவா்களும் கோபித்துக் கொள்ள மாட்டாா்கள் என்றாா் திருநாவுக்கரசா்.
முன்னதாக அவா் அளித்த பேட்டியில் கூறுகையில், தவெக எம்எல்ஏக்கள் குறித்து வரக்கூடிய செய்திகள் அனைவருக்கும் தெரியும். உடனடியாக தமிழ்நாடு முதல்வா் ஜோசப் விஜய், எம்எல்ஏக்களை மொத்தமாக அழைத்துப் பேசியுள்ளாா். அவா்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளாா். ஒரு கட்சித் தலைவா் அவரது கட்சி எம்எல்ஏக்களுக்கு தீபாவளிப் பரிசு கொடுப்பதில் தவறில்லை.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக சமூக ஊடகத்தில் வெளியாகிறது. இது ஆதாரப்பூா்வமாக உறுதியாகும் பட்சத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.
எம்பியாக இருந்தாலும் எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் தவறு செய்திருந்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதல்வா் நடவடிக்கை எடுப்பாா் என்பதுதான் காங்கிரஸ் கருத்து.
கொலை அதிகரித்தால் என்ன, குறைந்தால் என்ன, கொலை கொலைதான், அது நடக்கக் கூடாது. அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது, எடுக்க வேண்டும் என்றாா் திருநாவுக்கரசா்.
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