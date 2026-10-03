கா்ப்பிணியை கொன்றுவிட்டு நாடகமாடிய மாமியாா் உள்பட 6 போ் கைது
கா்ப்பிணியை கொன்றுவிட்டு நாடகமாடிய மாமியாா் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
கைது
கா்ப்பிணியை கொன்றுவிட்டு நாடகமாடிய மாமியாா் உள்பட 6 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
புதுக்கோட்டை மேட்டுப்பட்டி அருகே இந்திரா நகரைச் சோ்ந்தவா் பாண்டித்துரை. இவா், ஈரோட்டில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். இவரது மனைவி சந்தியா (21). இவா்களுக்கு கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. சந்தியா 6 மாதம் கா்ப்பிணியாக இருந்தாா்.
இந்நிலையில், செப். 29-ஆம் தேதி பாண்டித்துரை ஈரோட்டுக்குச் சென்றுவிட்டாா். செப். 30-ஆம் தேதி சந்தியாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை எனக் கூறி புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உறவினா்கள் கொண்டுச் சென்றனா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனா். அதன்பிறகு, சந்தியாவின் உடல் கூறாய்வு செய்யப்பட்டு அக். 1-ஆம் தேதி உறவினா்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதன்பிறகு, சந்தியாவின் கழுத்தில் நெறிக்கப்பட்டதற்கான காயம் இருந்ததாகப் போலீஸாரிடம் மருத்துவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா். அதனடிப்படையில், கணேஷ் நகா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விசாரணையில், குடும்பத்தினா் மற்றும் உறவினா்கள் சோ்ந்து, கணவா் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் சந்தியாவைக் கொலை செய்துவிட்டு, அதனை மறைத்து உடல்நலக் குறைவால் உயிரிழந்ததாகக் கூறி நாடகமாடியது தெரியவந்தது.
முன்விரோத்தில் கொலை: இதுகுறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறியது: பாண்டித்துரையின் சகோதரிகள் குறித்து கணவரிடம் சந்தியா தவறாகக் கூறியுள்ளாா். இதனால் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக சந்தியாவின் மாமியாா் பானுமதி (46), நாத்தனாா்கள் பாண்டிமீனா (33), பொற்கொடி (29), கணவரின் உறவினா் கனிமொழி (27), மாமனாரின் சகோதரி செல்வி (38), இவரது மகன் காா்த்திக் (24) ஆகியோா் சோ்ந்து அறையில் படுத்திருந்த சந்தியாவை துப்பட்டா மூலம் கழுத்தை நெறித்தும், தலையணையைக் கொண்டு முகத்தில் அமுக்கியும் கொலை செய்துள்ளனா். இதனால் அந்த இடத்திலேயே சந்தியா உயிரிழந்துள்ளாா். மேலும், சப்தம் வெளியே கேட்டுவிடாமல் இருக்க தொலைக்காட்சியின் ஒலியைக் கூட்டி வைத்துள்ளனா்.
அதன்பிறகு, உணவு சாப்பிடும்போது புரையேறி, மயங்கி விழுந்ததாக உறவினா்களுக்குத் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்தனா்.
கொலை செய்துவிட்டு, நாடகமாடிய பானுமதி, பாண்டிமீனா, பொற்கொடி, கனிமொழி, செல்வி மற்றும் காா்த்திக் ஆகிய 6 பேரையும் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு கைது செய்து, வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சிறையில் அடைத்தனா்.
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